Travolto da un’auto mentre è in bici: Pasquale muore a 63 anni

Tragedia ad Ischitella, nella mattinata è morto Pasquale, un 63enne di Giugliano padre di due figlie. Travolto da un’auto mentre era sulla sua bicicletta. Nonostante le cure immediate, non ce l’ha fatta, decedendo una volta arrivato in ospedale per la gravità delle ferite riportate

Pasquale muore dopo un incidente in bici, il saluto di amici e parenti

Dopo la morte, tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e parenti sui social. Tutti lo ricordano come una splendida persona, sempre in prima fila per aiutare gli altri:

“Ciao Pasquale Mancini Correremo per ricordarti! Avevamo deciso di non pubblicare la locandina, per il lutto che ha colpito non solo gli Amatori, ma tutto il mondo podistico. Poi, conoscendolo, avrebbe detto: ‘Guagliù, non vi preoccupate di me, andate avanti’. Era di uno spessore morale non comune, una persona semplice e generosa! Unico! Pasquale Mancini Correremo anche per te! Ciao amico di tutti!”.