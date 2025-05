Campi Flegrei, Musumeci dichiara lo stato di emergenza

La situazione ai Campi Flegrei continua a preoccupare. Nella giornata di ieri a seguito delle varie scosse che hanno preoccupato e non poco la cittadinanza, sono arrivate le parole di Nello Musumeci annunciando lo stato di emergenza.

Nello Musumeci dichiara lo stato d’emergenza per i Campi Flegrei

Di fronte alla crescente preoccupazione e al peggioramento del fenomeno, il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato l’intenzione di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei. Questa misura straordinaria consentirà di mobilitare risorse aggiuntive, accelerare interventi di messa in sicurezza e rafforzare il monitoraggio dell’area. Le autorità locali e nazionali stanno collaborando per garantire l’assistenza alla popolazione e prevenire ulteriori rischi. “Il provvedimento – ha precisato il ministro al termine del vertice presieduto a Roma – risponderebbe all’esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto“.

Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, al termine del vertice presieduto a Roma al quale hanno partecipato il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il capo dipartimento per la prevenzione e ricostruzione di Casa Italia Luigi Ferrara, il capo gabinetto Riccardo Rigillo ed il capo ufficio legislativo Francesco De Luca.