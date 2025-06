Napoli, dopo “Pulcinella” di Pesce ecco una nuova opera: “Silent Hortense”

Sarà inaugurata domani, giovedì 5 giugno, in piazza Municipio a Napoli, “Silent Hortense”, la nuova imponente installazione di arte pubblica firmata da Jaume Plensa, uno dei più celebri scultori contemporanei a livello internazionale. L’opera resterà visibile per tutta l’estate, fino al 19 agosto, nella grande piazza che fa da cerniera tra Palazzo San Giacomo e il porto cittadino, crocevia quotidiano di turisti e cittadini.

Silent Hortense: la nuova opera a Piazza Municipio

La presentazione ufficiale si terrà alle 11.30 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’artista catalano e di Vincenzo Trione, curatore della rassegna “Napoli Contemporanea” e consigliere del sindaco per l’arte contemporanea. Subito dopo si svolgerà l’inaugurazione pubblica dell’opera.

Il significato della scultura

Realizzata in materiali leggeri come poliestere, resine e polvere di marmo, Silent Hortense raffigura una figura femminile dagli occhi chiusi, con le mani posate sulla bocca. L’immagine evoca un silenzio profondo e contemplativo, e richiama una precedente opera dell’artista esposta alla Biennale del Mercosul a Porto Alegre, in Brasile, nel 2022. La scultura è ancora in fase di ultimazione, ma già oggi domina lo spazio urbano con la sua presenza eterea e monumentale.

Con questa installazione, Napoli conferma la propria vocazione all’arte pubblica contemporanea, dopo le recenti esperienze di forte impatto simbolico e mediatico come la “Venere degli Stracci” di Michelangelo Pistoletto (2023) e “Tu si’ na cosa grande” di Gaetano Pesce (2024).

“Silent Hortense” si inserisce dunque in un percorso ormai strutturato che vede piazza Municipio trasformarsi, anno dopo anno, in un palcoscenico d’arte a cielo aperto, capace di dialogare con l’identità della città e con il flusso costante di chi la attraversa.