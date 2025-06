Silent Hortense a Piazza del Municipio, i cittadini: “La mano sulla bocca sembra dire che dobbiamo stare zitti”

Lo scorso 5 giugno a Piazza del Municipio a Napoli è stato presentato il “Silent Hortense”. Una scultura di Jaume Plensa che ritrae il volto di una donna che si porta le mani alla bocca per non parlare. Alta nove metri, al Comune di Napoli è costata oltre 150 mila euro.

Spese che però sono legate al trasporto, assicurazione e guardiania, visto che il costo di produzione è totalmente sostenuto dall’artista spagnolo. La scultura sarà a Napoli fino al prossimo 19 agosto, prima di essere piazzata in altre città del mondo.

Il Silent Hortense spacca l’opinione dei cittadini. Ecco cosa pensano

In città tra turisti e cittadini l’opinione è stata molto controversa. Mentre sembra piacere alle tante persone in vacanza qui a Napoli, per chi vive tutti giorni la meta partenopea ci sono più dubbi del previsto. Quasi tutti sono d’accordo sul confronto vinto con l’opera di Gaetano Pesce sorta a fine 2024.

Molti però si interrogano sul reale significato dell’opera. Le mani sulla bocca da quel senso di silenzio, che spesso fin troppe volte viene chiesto ai cittadini.