A Scampia artisti da ogni parte del mondo: la periferia diventa laboratorio d’arte a cielo aperto

Dal 22 al 28 giugno 2025 Scampia è un laboratorio creativo a cielo aperto, ospitando la sedicesima edizione del Simposio Internazionale di Arte Contemporanea. Promossa da Occhi Aperti, cooperativa sociale ONLUS, e curata da Francesca Rametta, la manifestazione vedrà la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo, impegnati in un dialogo aperto con il territorio e le sue comunità.

Anime di periferia: il tema dell’edizione 2025



“Anime di periferia” è il titolo scelto per questa edizione. Un tema che invita ad abitare le marginalità geografiche, sociali ed esistenziali, trasformandole in luoghi di ascolto e creazione. Le periferie non come margini da ignorare, ma come centri di rigenerazione culturale. Scampia diventa così simbolo di un’arte che si fa ponte tra fragilità e rinascita, tra silenzio e voce.

Durante i sette giorni del Simposio, i cittadini potranno assistere in prima persona alla creazione delle opere, partecipando attivamente a installazioni, performance e incontri. Il programma coinvolgerà oltre trecento persone del territorio — bambini, adolescenti, donne, lavoratori e pazienti psichiatrici — attraverso laboratori di pittura, scultura, danza, poesia, canto e arteterapia.

Il Simposio nasce nel 2009 con la convinzione che “la bellezza salverà il mondo” e da allora ha ospitato artisti provenienti da Europa, Asia, Africa e Americhe, contribuendo alla costruzione di una rete artistica globale con epicentro proprio a Scampia.

Gli artisti internazionali protagonisti dell’evento



Tra gli artisti presenti quest’anno: il coreografo Antonio Apicella, il pittore Antonio Conte, l’arteterapeuta Bénédicte Paolantonacci, i poeti Carmen Gallo e Bernardo De Luca, la designer Consuelo Guadalupe, i musicisti Federica Cammarota e Sandro Pandolfi, la pittrice Flavia Bracale, lo scultore Gerardo Rosato, l’artista Juan Aizpitarte, la visual artist Linda Lemaire, lo scultore digitale Luca Izzo, il caricaturista Paul Giggleface, il performer Pete Simpson, lo scultore Roberto Skar e il pittore Tony White.

Gli appuntamenti aperti al pubblico



Tre gli eventi principali, tutti ad ingresso gratuito:

22 giugno ore 18.30 – CasArcobaleno (via Arcangelo Ghisleri 110)

Serata inaugurale con la presentazione degli artisti e dei loro progetti di rigenerazione urbana.

Concerto-spettacolo Romancero Gitano dell’Ensemble musicale AMAT, con Peppe Lanzetta e i bambini Romà dell’OcV ARREVUTAMMOCE ETS.

Evento conclusivo con l’esposizione delle opere realizzate, dei lavori dei laboratori partecipati e delle creazioni di arte postale provenienti da tutto il mondo. In programma anche le performance del collettivo di murghe La Carovana, dell’attore Mario Eleno, del coro gospel Big Big Choir e dei bambini del coro I Millecolori.

Una rete che sostiene il cambiamento



Il Simposio è reso possibile grazie alla collaborazione con numerose realtà del territorio: EAV, OcV Arrevutammoce ETS, C.E.Lu.S., Dream Team Donne in Rete, Centro Hurtado, Partizan Scampia, Gatta Blu, Maristi, Rete Pangea, AMAT compagnia teatrale. L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento dell’8^ Municipalità del Comune di Napoli.

INFO UTILI

