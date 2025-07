Cellulare alla guida, a Napoli 86 patenti ritirate in un solo giorno

Giro di vite contro chi usa il telefono cellulare mentre guida: nella sola città di Napoli ritirate 86 patenti in un giorno.

Guida con il cellulare, scatta il ritiro della patente

Una pioggia di patenti ritirate e un dato che fa riflettere: ben 86 automobilisti sorpresi al cellulare mentre erano al volante.

È questo il bilancio della maxi operazione condotta dalla Polizia Locale di Napoli, denominata Off-Line, mirata a contrastare una delle abitudini più pericolose e diffuse tra gli automobilisti: l’uso dello smartphone alla guida.

Operazione off-line della polizia municipale di Napoli

I controlli si sono svolti nei quartieri Stella, Chiaia, San Ferdinando e Vomero, grazie agli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, coordinati dal Servizio Coordinamento Strategico Operativo. In modalità dinamica, i vigili hanno monitorato le strade sorprendendo decine di conducenti con il telefono in mano. Per tutti è scattata non solo la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, ma anche la sospensione della patente di guida.

Le licenze ritirate sono state inviate alla Prefettura, che valuterà la durata della sospensione (da 15 giorni a 2 mesi). Ma in sei casi, a causa della bassa soglia di punti rimasti sulla patente (meno di 20), è già scattata la sospensione breve, da 7 o 15 giorni, decisa direttamente dagli agenti.

Il 40% degli incidenti causato da guida distratta

Un intervento deciso, voluto dall’Amministrazione comunale, che nelle scorse settimane aveva già messo nel mirino le biciclette elettriche alterate, sequestrandone 15 e contestando 59 violazioni.

L’assessore alla Polizia municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, rivolge un accorato appello agli automobilisti affinché evitino di distrarsi alla guida usando telefoni cellulari, condotta che rappresenta la causa di circa il 40% degli incidenti, spesso con conseguenze gravi.

“L’attività della Polizia municipale, a cui va il nostro apprezzamento, ha portato in una sola giornata al ritiro di 86 patenti di guida: è un dato sconcertante. In un’ottica di prevenzione efficace all’incidentalità stradale, la Polizia municipale proseguirà nella pianificazione dell’operazione denominata Off-Line anche allo scopo di sensibilizzare gli automobilisti affinché tengano condotte virtuose, evitando di distrarsi alla guida”.