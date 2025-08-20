Napoli protagonista del poker mondiale

I campani amano il gioco e in particolare i passatempi basati sulle carte. Tutti conoscono le carte napoletane, molto probabilmente arrivate nella città di Partenope con gli arabi ed evolutesi con la dominazione spagnola, con simboli che riflettevano la società e le credenze di un tempo. Coppe, bastoni, denari e spade, infatti, raccontavano di un mondo basato sulla cultura contadina, in cui vigevano forti credenze religiose, ma c’era ampio spazio per la materialità, il commercio e per le conquiste. Le carte napoletane, altamente simboliche, hanno dato vita a tanti giochi, che ancora oggi fanno parte della tradizione.

Non ne fa parte invece il gioco del poker, che si è inserito in tempi relativamente recenti nelle abitudini di gioco. È diventando un fenomeno accessibile ai più solo negli ultimi anni e ha visto emergere di campioni in grado di brillare nel panorama internazionale. Questo è potuto accadere anche grazie alla possibilità di giocare a poker online con soldi veri. Anche i principianti hanno la chance di cimentarsi in tornei di ogni livello sui siti di poker online per giocatori italiani, quelli con licenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Sammartino, il re del poker internazionale

Ha cominciato con le carte napoletane, imparando giochi come la scopa da sua nonna, Dario Sammartino, campione indiscusso a livello globale. Il mondo del poker lo ha conosciuto grazie a suo padre, che gli ha insegnato le regole del gioco, restandone affascinato sin da giovanissimo. Grazie ai siti di poker online, ha potuto allontanarsi dalle partite nei circoli e in posti poco raccomandabili e cimentarsi in tornei via via più importanti, portandosi a casa vincite sempre più cospicue.

Nato a Napoli nel 1987, Sammartino è attualmente all’83° posto della All-Time Money List mondiale, dove è stato anche 42° e al primo di quella Italiana. Ha accumulato vincite pari a circa 16 milioni 800 mila dollari, solo nei tornei live. Protagonista di main event del poker in Italia e poi in Europa, il suo anno migliore è stato, fino ad ora, il 2019 alla World Series of Poker, che ha concluso al secondo posto, su oltre 8500 iscritti, portandosi a casa un premio di 6 milioni di dollari.

Per trovare un altro campione campano, bisogna scorrere la classifica dell’Italy All Time Money List, che raccoglie i giocatori più vincenti d’Italia, fino al quattordicesimo posto. Antonio Buonanno, nato a Napoli e residente a Marzano Appio in provincia di Caserta, si è portato a casa, solo nei tornei live, circa 2 milioni cinquecentomila dollari. Classe 1966, è stato il secondo giocatore italiano, dopo Salvatore Bonavena, ad aggiudicarsi un Main Event all’European Poker Tour.

Nato dieci anni dopo a Bisaccia, in provincia di Avellino, Sergio Castelluccio, segue il collega al 15° posto della classifica italiana, con più di 2 milioni e cinquecentomila dollari guadagnati ai tornei live.

Il poker legale in Italia

In passato il gioco del poker era inaccessibile al pubblico, a meno di non avventurarsi in circoli privati e bische, o sobbarcarsi un viaggio verso uno dei quattro casinò tradizionali, gli unici legali nel nostro paese: Sanremo, Saint Vincent, Venezia e Campione d’Italia. Oggi la situazione è molto diversa. Infatti grazie ai siti di poker online, questo gioco è accessibile a un pubblico molto ampio.

Non servono credenziali particolari infatti per iscriversi ai tornei di poker proposti dai migliori casinò. Basta avere 18 anni ed effettuare la registrazione a uno dei portali con licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oltre che dal computer di casa, è possibile giocare anche dal proprio smartphone. Su alcuni di questi siti è possibile accedere al miglior poker online in Italia e gareggiare con giocatori di ogni livello. Alcuni operatori offrono anche lezioni e tutorial per i principianti, oltre a varie tipologie di torneo, cash, Sit&Go, e tutte le varianti più popolari del gioco.

In questo modo, anche chi è alle prime armi, o ha un budget ridotto, può divertirsi senza rischi e valutare le proprie capacità, in ambienti di gioco legali e certificati. Chi invece ha una marcia in più e la stoffa del campione, grazie ai tornei proposti sui siti di poker online può farsi strada, sulle orme di Sammartino, e approdare ai migliori tornei internazionali.