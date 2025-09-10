Cosmetici tossici e cancerogeni: maxi sequestro nel Napoletano

Nuova operazione dei Carabinieri del Nas a Napoli nell’ambito dei controlli a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Le verifiche hanno interessato diverse attività commerciali del capoluogo e della provincia, con particolare attenzione al rispetto delle norme igienico-sanitarie e amministrative.

Gli ispettori hanno rilevato irregolarità in più punti vendita, portando al sequestro di alimenti privi di tracciabilità e all’applicazione di sanzioni per diverse migliaia di euro. I controlli hanno messo in luce la necessità di un rafforzamento della vigilanza, specie in settori legati alla ristorazione e alla distribuzione al dettaglio.

Sequestri e sanzioni

Durante le ispezioni sono stati rinvenuti prodotti alimentari conservati in condizioni non conformi o privi delle etichette obbligatorie per la tracciabilità. Questo tipo di violazione, sottolineano i Carabinieri, rappresenta un rischio serio per la salute dei consumatori e mina la fiducia dei cittadini nei confronti delle attività commerciali.

I militari hanno disposto il sequestro degli alimenti non conformi e hanno elevato multe a carico dei titolari delle attività coinvolte. Complessivamente le sanzioni ammontano a svariate migliaia di euro, mentre le irregolarità riscontrate potrebbero portare anche a ulteriori provvedimenti amministrativi.

Vigilanza continua

L’operazione rientra in un più ampio piano di monitoraggio disposto a livello nazionale, che vede impegnati i Carabinieri del Nas su tutto il territorio per garantire il rispetto delle normative di settore. Le autorità ribadiscono che i controlli proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e tutelare la salute pubblica.

Le attività ispezionate sono state invitate ad adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni, mentre i consumatori vengono esortati a prestare attenzione alla provenienza e all’etichettatura dei prodotti acquistati.