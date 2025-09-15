Il Comune di Napoli assume 128 maestre di nidi e scuole dell’infanzia

Un importante passo avanti per il sistema educativo cittadino. Sono partite le procedure di assunzione a tempo determinato per 128 nuove maestre destinate ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali di Napoli. Una decisione che risponde alle esigenze crescenti delle famiglie e che punta a rafforzare la qualità dei servizi per i più piccoli.

Le convocazioni per i nuovi inserimenti sono già iniziate e rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il futuro della città, con l’obiettivo di garantire maggiore continuità e stabilità educativa.

Un investimento per famiglie e comunità

“Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro corpo docente con professioniste qualificate che contribuiranno a migliorare l’offerta formativa per i nostri bambini” – dichiara l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano. “Queste assunzioni rappresentano un investimento concreto nel futuro della nostra comunità e un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze delle famiglie, alle quali offriamo maggiore continuità educativa e supporto”.

Un’operazione che non riguarda soltanto l’immediato, ma che si inserisce nel più ampio piano del Comune per costruire un sistema scolastico sempre più inclusivo, accessibile e attento ai bisogni sociali della città.

Già 50 nuovi funzionari socio-educativi a settembre oltre alle maestre

Le nuove maestre si aggiungono alle 50 unità di personale con profilo di Funzionario socio-educativo reclutate nella prima settimana di settembre. Un rafforzamento che conferma la volontà dell’amministrazione di potenziare i servizi educativi pubblici, sostenendo al tempo stesso le famiglie.

Con queste misure, Napoli punta a rafforzare la sua identità di città che mette l’educazione al centro, riconoscendola come leva strategica per il benessere e lo sviluppo della comunità.