Napoli, tragedia a scuola: docente ha un malore in aula e muore

Una normale mattinata scolastica si è trasformata in tragedia all’istituto comprensivo “55 Piscicelli – Maiuri” di Napoli. Un insegnante di 60 anni ha accusato un grave malore mentre si trovava in aula, poco dopo l’orario di ingresso, e nonostante i soccorsi è deceduto.

Secondo le prime ricostruzioni, il personale della scuola si è immediatamente attivato con le manovre di primo soccorso utilizzando il defibrillatore in dotazione. Poco dopo sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno proseguito le operazioni di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Napoli, docente ha un malore in aula e muore

L’episodio ha lasciato sotto shock colleghi e studenti, che hanno assistito a momenti di forte concitazione. L’arrivo dei soccorritori ha portato speranza per alcuni istanti, ma la gravità della situazione non ha lasciato scampo al docente.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire con precisione quanto accaduto. Saranno ora le autorità competenti a chiarire le cause del decesso, anche se al momento si ipotizza un arresto cardiaco improvviso.