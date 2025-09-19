LIVE/ Miracolo di San Gennaro, ecco il video in diretta dal Duomo di Napoli
Set 19, 2025 - Redazione Vesuviolive
Duomo di Napoli, fedeli in attesa del miracolo di San Gennaro
Oggi, 19 settembre 2025, è atteso il tradizionale prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro che si ripete ogni anno ormai da secoli. Come di consueto, le telecamere di Vesuviolive.it trasmettono in diretta streaming la messa celebrata dal Vescovo di Napoli all’interno del Duomo di Napoli, con i fedeli accorsi in massa per assistere al miracolo di San Gennaro.