Napoli, giovanissimi in strada il sabato sera armati di coltelli: “Era per fare una storia”

Ragazzini armati di coltelli, altri che guidano senza casco e senza patente, parcheggiatori abusivi e kebabbari che violano le norme igieniche: è la sintesi della notte di controlli dei Carabinieri nel centro storico di Napoli.

Ragazzini armati di coltelli, senza casco e senza patente

La movida di Napoli continua a raccontare storie di eccessi e di pericoli. L’ultima arriva dai Decumani, dove un ragazzo di appena 16 anni è stato fermato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro durante i controlli del sabato sera.

Nelle sue tasche non uno, ma due coltelli nuovi di zecca. Alla domanda dei militari, la giustificazione lascia senza parole: “Era solo per fare una storia”, riferendosi a un Reel da postare sui social.

Un gesto che conferma quanto il desiderio di apparire online spesso prevalga sulla consapevolezza delle conseguenze reali, ammesso che la giustificazione del minore abbia qualche fondo di verità.

Il giovane, incensurato e studente, è stato denunciato per detenzione di armi, mentre i coltelli sono stati sequestrati. Non si tratta di un caso isolato. Poco dopo, un altro ragazzo, poco più che ventenne e originario del Marocco, è stato sorpreso con un coltello a serramanico. Anche per lui è scattata la denuncia, dopo aver tentato invano di fuggire al controllo del metal detector.

Controlli dei Carabinieri su guida pericolosa e norme sanitarie

La notte di verifiche ha toccato diversi fronti. Due parcheggiatori abusivi recidivi sono stati denunciati, mentre sulle strade del centro storico i militari hanno dovuto fronteggiare comportamenti pericolosi da parte di giovanissimi alla guida di scooter.

Un 20enne senza casco ha tentato di forzare un posto di blocco ed è stato inseguito e denunciato: il mezzo è stato sequestrato.

Altri due ragazzi, anch’essi senza casco e mai in possesso di patente, sono stati fermati e denunciati. In totale, sette scooter sono stati sequestrati.

Non sono mancati i controlli ai locali che vendono alcolici e alimenti. I carabinieri hanno elevato 12 prescrizioni e due sanzioni da 3mila euro per gravi carenze igienico-sanitarie. In un laboratorio di preparazione di kebab, sospesa l’attività e sequestrati 35 chili di prodotti alimentari non conformi.