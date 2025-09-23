Pioggia di multe a Napoli: veicoli senza assicurazione né revisione, targhe straniere e droga

C’è anche un’auto medica tra i mezzi sequestrati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli impegnati nel far rispettare il codice della strada. In 72 ore di verifiche, i militari hanno identificato 402 persone e controllato 182 veicoli, tra cui 21 con targhe straniere.

Durante i controlli è stata fermata una Bmw X3 di una società proprietaria di una residenza per anziani, adibita a uso di auto medica ma in quel momento non impegnata in emergenza. Il mezzo è risultato privo di assicurazione e revisione: è scattato il sequestro amministrativo e la sospensione dalla circolazione.

Multe e sanzioni per gravi irregolarità

Nel complesso sono state elevate 75 contravvenzioni al codice della strada. Spiccano 7 multe per guida senza casco, 25 per assenza di revisione e 13 per mancanza di assicurazione, tutte situazioni di potenziale pericolo per i cittadini.

A bordo di un’auto con targa polacca reimmatricolata ma con telaio alterato è stata fermata una 42enne, denunciata per riciclaggio e soppressione di atti veri.

Denunce per guida senza patente e possesso di armi

Tre persone sono state denunciate perché sorprese alla guida senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio. Un 37enne dovrà invece rispondere di possesso illecito di armi, dopo essere stato trovato con un coltello a serramanico.

Infine, quattro autisti sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.