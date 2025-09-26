Fuga di gas in centro a Napoli: evacuate palazzine tra via Foria e via Duomo

Una mattinata di allarme nel cuore di Napoli per una fuga di gas avvenuta tra via Foria e via Duomo, in pieno centro, che ha costretto all’evacuazione precauzionale di alcune palazzine vicine a un cantiere.

Paura a Napoli per fuga di gas in pieno centro

Un’area densamente abitata, trafficata e frequentata quella che stamane, 26 settembre, ha vissuto ore di paura per una fuga di gas. La zona, tra via Foria e via Duomo è stata subito interdetta al traffico e chiusa in entrambi i sensi per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Stando a quanto riportato da ANSA.it, l’odore forte di gas avrebbe allarmato i residenti che, spaventati, hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati immediatamente Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco: mentre si cercano le cause della perdita, non si esclude la rottura di una condotta, anche collegata ai lavori in corso in un vicino cantiere.

Traffico in tilt e disagi in centro

Il traffico nella zona è subito andato in tilt: la carreggiata chiusa ha provocato disagi pesanti alle auto e al trasporto pubblico, con deviazioni e rallentamenti.

Nessun ferito segnalato finora, ma la tensione resta alta, soprattutto perché non è chiaro quanto possa estendersi il danno alla rete nel sottosuolo.

Le operazioni dei pompieri non si limitano all’individuazione della perdita: è in corso anche la verifica della sicurezza degli edifici evacuati, per tutelare chi ci abita.

In casi simili, infatti, il rischio non è solo quello di esplosioni, ma anche di danni strutturali se il gas penetra negli interstizi. Le squadre stanno agendo con cautela massima.

Questo episodio richiama l’attenzione sulla fragilità delle infrastrutture urbane, soprattutto in una città così antica come Napoli, dove le condotte del gas attraversano tessuti edilizi di diversa epoca, spesso senza che si sappia bene in che stato siano.

In questo caso il pronto intervento ha impedito conseguenze peggiori. Un respiro di sollievo, ma anche la consapevolezza che simili allarmi non possono più essere presi sotto gamba.