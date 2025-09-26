Vomero, il dehors va rimosso: imprenditore si incatena all’ombrellone del suo locale

Un gesto di protesta estremo quello di un imprenditore che si è incatenato all’ombrellone del suo locale in pieno centro al Vomero, dopo la richiesta delle autorità di smontarlo.

Il dehors va smontato, si incatena all’ombrellone: “Poca chiarezza nel regolamento”

Protagonista di questa storia è Guido Guida, titolare del locale Opera Taste Factory in via Luca Giordano 145. Guida ha smontato il dehors della sua attività, ma lo ha fatto con un gesto di protesta: si è incatenato all’albero centrale dell’ombrellone mentre una ditta smontava le parti eccedenti.

Alle sue spalle, uno striscione recitava: “Non siamo nemici dei cittadini, siamo amici del territorio; Non demolite i nostri investimenti e le occasioni di lavoro; Sindaco, lavoriamo insieme per tenere viva la città”.

La rimozione del dehors sarebbe stata disposta dal giudice per le indagini preliminari (GIP) dopo un sequestro effettuato dai vigili urbani. Il provvedimento avrebbe ordinato la sostituzione della struttura con una più semplice, composta da un ombrellone, sedie e tavolini.

L’imprenditore: poca chiarezza nel regolamento

Guida ha dichiarato di aver agito in buona fede, seguendo l’esempio di altri imprenditori, e ha criticato il comportamento ambiguo del Comune di Napoli, che non avrebbe adottato un piano omogeneo per la delimitazione degli spazi esterni. Secondo Guida, questa mancanza di chiarezza ha portato a interpretazioni diverse dei regolamenti, causando confusione tra gli imprenditori.

L’imprenditore ha anche sottolineato di pagare annualmente oltre 5.000 euro per l’occupazione di 30 metri quadrati di suolo pubblico, rispetto a un locale interno di 150 metri quadrati.

Ha affermato, tra l’altro, di aver installato il dehors per rendere più vivibile la parte esterna del locale e ha espresso preoccupazione per il futuro dell’attività e dei suoi dipendenti.

Una vicenda che solleva interrogativi sulla gestione delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico e sulla necessità di una regolamentazione chiara e uniforme per gli imprenditori del settore.