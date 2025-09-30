Napoli-Sporting Lisbona: potenziati i trasporti per andare allo stadio senza auto

Mercoledì 1° ottobre, in occasione del match di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona allo stadio Diego Armando Maradona, Trenitalia ha predisposto corse metropolitane straordinarie della Linea 2 per agevolare il rientro degli spettatori.

L’iniziativa nasce dall’accordo tra Regionale di Trenitalia, Regione Campania e Comune di Napoli, con l’obiettivo di garantire un deflusso ordinato al termine della partita, in programma alle ore 21.00.

Sette corse aggiuntive e 3.400 posti in più

Saranno complessivamente sette i treni supplementari messi in circolazione dalla stazione di Napoli Campi Flegrei: cinque diretti verso Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli. In totale, l’offerta sarà incrementata di circa 3.400 posti.

Per velocizzare l’accesso, Trenitalia invita i tifosi ad acquistare il biglietto in anticipo. L’imbarco sarà consentito solo a chi esibirà un titolo di viaggio valido al personale addetto, che lavorerà insieme alle Forze dell’Ordine per regolare i flussi verso le banchine.

Servizi di assistenza e modifiche alle stazioni

Per l’occasione, la biglietteria della stazione di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento, garantendo supporto anche ai tifosi dell’ultima ora.

Inoltre, saranno attivi presidi di Assistenza alla Clientela e FS Security nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei. Diversamente, la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa al pubblico a partire dalle 22:30.