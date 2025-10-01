Paolo Ascierto “torna a casa”: diventa Professore Ordinario di Oncologia alla Federico II

Il dottor Paolo Ascierto ha assunto ufficialmente l’incarico di Professore Ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli. Per il noto oncologo si tratta di un ritorno alle origini, nello stesso ateneo dove si è laureato e specializzato. “Un’emozione enorme, un vero ritorno a casa di mammà”, ha dichiarato.

Doppio ruolo tra Università e Pascale

Il nuovo incarico accademico non interrompe l’attività clinica e di ricerca che Ascierto continuerà a svolgere presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione Pascale”. “Nuova casacca, stessa passione: curare, ricercare, insegnare”, ha spiegato, sottolineando l’impegno a coniugare cura dei pazienti, didattica e ricerca.

I maestri e i ringraziamenti

In un giorno così significativo, Ascierto ha ricordato i docenti che hanno segnato il suo percorso: “Il Prof. Tajana – il valore della comunicazione. Il Prof. Vecchio – la scintilla dell’oncologia. Il Prof. Lello Bianco – la mia scuola. La Prof.ssa Triassi – una guida manageriale preziosa. La Prof.ssa Palmieri – la tesi, la clinica, la passione per i pazienti”.

Ha poi rivolto un pensiero speciale ai compagni di viaggio al Pascale: “Il Prof. Zarrilli – come un padre per me. Il Dr. Pino Comella – l’inizio della mia sfida clinica contro il melanoma. Il Dr. Giuseppe Castello – 15 anni insieme, maestro di immunologia oncologica. Il Prof. Nicola Mozzillo – un mentore e un fratello”.

Ascierto ha voluto ringraziare anche i direttori Maurizio Di Mauro e Alfredo Budillon “per aver sostenuto e agevolato il percorso di collaborazione tra Pascale e Università”, oltre al Rettore della Federico II, Prof. Mattia Lorito, e al Preside Prof. Giovanni Esposito, insieme al Prof. Ciro Costagliola, che hanno reso possibile questo nuovo capitolo.

“Oggi per me è davvero il primo giorno di scuola in una veste diversa”, ha concluso, con la stessa passione che lo ha sempre contraddistinto nella cura e nella ricerca.