Alle Terme di Agnano è stata presentata la nuova area relax e benessere delle Stufe di San Germano, un luogo che rappresenta un unicum mondiale. Qui, infatti, si trovano le uniche saune a calore secco naturale alimentate da soffioni vulcanici, tipici dei Campi Flegrei, che creano un microclima ricco di idrogeno solforato e minerali benefici.

L’area, inserita nello storico Parco delle Terme di Agnano, comprende cinque saune naturali comunicanti con temperature variabili dai 40 ai 75 gradi. Un’offerta che unisce il fascino della tradizione millenaria del termalismo partenopeo con la modernità dei servizi benessere.

Esperienza esclusiva tra natura e storia

Le Stufe di San Germano non si limitano alle saune: la nuova struttura è stata arricchita da un Istituto estetico avanzato, che propone trattamenti moderni per la bellezza e il benessere, una piscina interna di acqua dolce e un’ampia area relax dotata di servizi di eccellenza.

Il complesso si inserisce armoniosamente nel Parco delle Terme di Agnano, un’area naturale di 46 ettari che conta 72 sorgenti, due parchi archeologici, sei piscine termali, oltre a spazi dedicati a massaggi, trattamenti spa, bistrot e solarium. Un’offerta completa che rafforza il ruolo delle terme come polo di attrazione turistica e culturale.

La presentazione delle Stufe di San Germano

La nuova area è stata presentata nel corso di un incontro con la stampa che ha visto la partecipazione di Federica Vanacore (TDA, società che gestisce parte del Parco delle Terme di Agnano), del consigliere comunale e primario chirurgo Gennaro Rispoli, dell’architetto Giovanni Bartolo, già direttore tecnico delle terme, e di Mariolina Riccitiello, beauty specialist e responsabile dell’Istituto estetico avanzato.

Con questa inaugurazione, le Terme di Agnano rilanciano il loro ruolo centrale nel panorama del termalismo europeo, offrendo un’esperienza unica che combina benessere, natura e storia millenaria.