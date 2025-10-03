Carabinieri in azione a Barra: sequestri di droga e cibo non tracciato, arrestato anche un ladro di borsellini

Controlli serrati dei Carabinieri nel quartiere di Barra: sequestri, posti di blocco e attività antidroga nella periferia orientale della città di Napoli.

Barra, notte di controlli da parte dei Carabinieri

Lampeggianti blu hanno squarciato la notte di Barra, quartiere orientale di Napoli, dove i Carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno dato vita a un imponente servizio di controllo straordinario del territorio. Un’operazione che ha interessato non solo le strade, ma anche numerose attività commerciali, con un bilancio fatto di denunce, sequestri e sanzioni.

Il servizio è iniziato con un episodio che mostra la tensione che spesso accompagna questi controlli: un 31enne di Ponticelli, fermato a un posto di blocco, ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga.

Inseguito per poche centinaia di metri, è stato bloccato dai militari. La sua patente era già stata revocata e il veicolo sequestrato. Poche ore dopo, i militari hanno sorpreso anche un parcheggiatore abusivo, recidivo, denunciato nuovamente per la stessa condotta.

Droga, fermati padre e figlio. Arrestato un uomo per aver rubato un borsellino in chiesa

Sul fronte droga, i Carabinieri hanno fermato padre e figlio di San Giovanni a Teduccio trovati con 26 grammi di marijuana già suddivisi. Per entrambi è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio, mentre altri cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

Un episodio particolarmente grave ha riguardato invece la sacralità di un luogo di culto: un 29enne di San Giorgio a Cremano è stato denunciato per furto aggravato dopo aver sottratto un borsello nella sacrestia della chiesa Maria Santissima di Caravaggio, in corso Sirena.

Controlli alle attività, salumi e pane non tracciati: scatta il sequestro

I controlli si sono estesi anche alle attività commerciali della zona. In una macelleria di corso Sirena i militari hanno sequestrato 45 chili di salumi privi di etichette e tracciabilità.

In corso Bruno Buozzi un panificio è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie, con il sequestro di 20 chili di pane. Stessa sorte per un alimentari della stessa strada, il cui titolare dovrà pagare sanzioni per circa 5mila euro. Situazione analoga in un bar di via Velotti, dove i Carabinieri hanno rilevato ulteriori irregolarità.

Un’operazione che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso la legalità in un quartiere spesso al centro delle cronache. I controlli, fanno sapere dall’Arma, continueranno anche nei prossimi giorni.