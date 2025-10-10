“Torna a casa o mando tuo video hot a nostro figlio”: a Napoli arrestato 34enne per stalking
Ott 10, 2025 - Redazione Vesuviolive
Carabinieri
Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Napoli per stalking dopo l’ultima minaccia all’ex compagna: inviare un video hot al figlio se non fosse tornata a vivere con lui.
Minaccia di diffondere video hot: arrestato per stalking a Napoli
Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Capodimonte con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della ex compagna. La misura è arrivata al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia della donna, stremata da mesi di minacce e vessazioni.
Secondo quanto ricostruito dai militari, la relazione tra i due – dalla quale sono nati due figli – si era già interrotta da tempo.
Dopo una separazione iniziale e un successivo tentativo di riconciliazione, l’uomo avrebbe iniziato a manifestare comportamenti ossessivi e violenti, non accettando la fine del rapporto.
Lui la lasciò anni fa, poi torna: ma è violento e ossessivo
Telefonate continue, messaggi, insulti e intimidazioni erano ormai parte della quotidianità della vittima, costretta a bloccare il numero e a vivere in uno stato di costante paura.
In una delle ultime occasioni, mentre il figlio piccolo festeggiava il compleanno, il 34enne avrebbe inviato oltre 70 messaggi e decine di chiamate in poche ore, arrivando a minacciare di diffondere un video intimo registrato durante la loro relazione, persino al figlio minorenne, se la donna non fosse tornata con lui.
Una minaccia che ha spinto la vittima a rivolgersi ai Carabinieri, denunciando anni di vessazioni e umiliazioni.
I carabinieri intervengono e trovano casa distrutta
I militari hanno immediatamente avviato le indagini e raggiunto l’uomo presso la sua abitazione, trovandola parzialmente distrutta: un gesto di rabbia che, secondo gli investigatori, avrebbe rappresentato l’ennesimo atto intimidatorio nei confronti della ex compagna.
Il 34enne è stato quindi tratto in arresto e condotto in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.