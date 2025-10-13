Lotto, la fortuna bacia la Campania: vinti oltre 125mila euro tra Napoli, Poggiomarino e Maddaloni
Ott 13, 2025 - Redazione Vesuviolive
Weekend fortunato per la Campania grazie al Lotto. Le estrazioni di venerdì 10 e sabato 11 ottobre hanno portato nella regione vincite complessive per oltre 125mila euro, confermando il territorio tra i più premiati d’Italia.
A Poggiomarino (Napoli) un fortunato giocatore ha centrato un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale, in via De Marinis, portando a casa una vincita di oltre 23mila euro.
Colpi importanti anche nel capoluogo partenopeo: a Napoli sono stati registrati quattro premi da 22.500 euro ciascuno, tre delle quali in via Duomo e una in Galleria Umberto I.
La dea bendata ha fatto tappa anche a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un giocatore ha realizzato una quaterna da 12mila euro in via Sergente del Monaco.
Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2025 a oltre 1 miliardo di euro.