Napoli corre verso il mondo: la Neapolis Marathon porta migliaia di turisti in città

Napoli si prepara ad accogliere un’ondata di sport, turismo e passione. Il 19 ottobre 2025 andrà in scena la Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la grande corsa internazionale che ormai da cinque edizioni trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto per migliaia di atleti e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno saranno oltre 5.500 i partecipanti complessivi, distribuiti tra la maratona di 42 chilometri, la mezza maratona e la “Sea Run”, la corsa non competitiva da 12 chilometri che permetterà anche ai meno esperti di godersi il fascino del lungomare partenopeo.

Ma il dato più interessante è quello legato all’incoming turistico: il 30% degli iscritti è straniero e un altro 30% proviene da fuori regione.

In numeri concreti, significa circa 5.000 persone – tra atleti, accompagnatori e staff – che per diversi giorni alloggeranno in strutture ricettive distribuite su tutta l’area metropolitana di Napoli.

Un’occasione preziosa per il settore dell’ospitalità, che potrà contare su un vero e proprio “ponte” autunnale di arrivi. Dalle grandi catene alberghiere del centro storico ai B&B disseminati nei quartieri panoramici e nei comuni limitrofi, tutto il territorio sarà coinvolto.

Secondo gli organizzatori, la maratona non è solo una corsa ma “un evento che unisce sport, cultura e turismo, capace di generare valore economico e d’immagine per l’intera città”.

Il percorso, considerato tra i più belli d’Italia, parte e arriva in Piazza del Plebiscito, cuore pulsante di Napoli. Gli atleti attraverseranno i luoghi simbolo della città: il lungomare Caracciolo, Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino, fino alle zone più moderne e aperte sul mare. È un tracciato panoramico, veloce, ma anche suggestivo, che racconta Napoli con i suoi contrasti e le sue meraviglie.

L’appuntamento sarà preceduto, sabato 18 ottobre, dall’Expo Village, un grande spazio dedicato all’accoglienza degli atleti, al ritiro pettorali e alle iniziative collaterali, tra stand, musica e degustazioni.

La domenica, alle 8 del mattino, il via ufficiale da Piazza del Plebiscito darà il segnale a una giornata di festa per tutta la città.

Ma la Neapolis Marathon è anche un test importante per la macchina dell’accoglienza napoletana. La presenza di migliaia di visitatori richiede un sistema efficiente di trasporti, una rete di servizi turistici pronti e un’ospitalità all’altezza delle aspettative internazionali.

L’amministrazione comunale e gli organizzatori stanno lavorando in sinergia per garantire un evento sostenibile e ben gestito, capace di coniugare sport e valorizzazione del territorio.

L’effetto economico sarà significativo. Ogni atleta straniero o proveniente da fuori regione resta mediamente tre o quattro notti in città, accompagnato spesso da familiari o amici.

Ciò significa ristoranti pieni, taxi e mezzi pubblici in movimento, musei e attrazioni visitate. La maratona diventa così un motore per l’economia locale e un’occasione per mostrare al mondo l’immagine di una Napoli accogliente, dinamica e internazionale.

C’è poi un aspetto meno quantificabile ma altrettanto importante: la visibilità. Le immagini del golfo, del Vesuvio e del centro storico percorse da migliaia di runner faranno il giro dei media e dei social internazionali, rafforzando l’identità della città come destinazione di sport e bellezza.

La Neapolis Marathon è ormai molto più di una corsa. È un racconto collettivo di energia, di orgoglio e di rinascita. Napoli non solo corre, ma accoglie, respira e mostra al mondo la sua anima vera: quella di una città che sa trasformare ogni evento in una festa, ogni strada in un abbraccio, ogni traguardo in un nuovo punto di partenza.