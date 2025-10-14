Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Napoli corre verso il mondo: la Neapolis Marathon porta migliaia di turisti in città

Ott 14, 2025 - Stefano Esposito

Napoli si prepara ad accogliere un’ondata di sport, turismo e passione. Il 19 ottobre 2025 andrà in scena la Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la grande corsa internazionale che ormai da cinque edizioni trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto per migliaia di atleti e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno saranno oltre 5.500 i partecipanti complessivi, distribuiti tra la maratona di 42 chilometri, la mezza maratona e la “Sea Run”, la corsa non competitiva da 12 chilometri che permetterà anche ai meno esperti di godersi il fascino del lungomare partenopeo.

Ma il dato più interessante è quello legato all’incoming turistico: il 30% degli iscritti è straniero e un altro 30% proviene da fuori regione.

In numeri concreti, significa circa 5.000 persone – tra atleti, accompagnatori e staff – che per diversi giorni alloggeranno in strutture ricettive distribuite su tutta l’area metropolitana di Napoli.

Un’occasione preziosa per il settore dell’ospitalità, che potrà contare su un vero e proprio “ponte” autunnale di arrivi. Dalle grandi catene alberghiere del centro storico ai B&B disseminati nei quartieri panoramici e nei comuni limitrofi, tutto il territorio sarà coinvolto.

Secondo gli organizzatori, la maratona non è solo una corsa ma “un evento che unisce sport, cultura e turismo, capace di generare valore economico e d’immagine per l’intera città”.

Il percorso, considerato tra i più belli d’Italia, parte e arriva in Piazza del Plebiscito, cuore pulsante di Napoli. Gli atleti attraverseranno i luoghi simbolo della città: il lungomare Caracciolo, Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino, fino alle zone più moderne e aperte sul mare. È un tracciato panoramico, veloce, ma anche suggestivo, che racconta Napoli con i suoi contrasti e le sue meraviglie.

L’appuntamento sarà preceduto, sabato 18 ottobre, dall’Expo Village, un grande spazio dedicato all’accoglienza degli atleti, al ritiro pettorali e alle iniziative collaterali, tra stand, musica e degustazioni.

La domenica, alle 8 del mattino, il via ufficiale da Piazza del Plebiscito darà il segnale a una giornata di festa per tutta la città.

Ma la Neapolis Marathon è anche un test importante per la macchina dell’accoglienza napoletana. La presenza di migliaia di visitatori richiede un sistema efficiente di trasporti, una rete di servizi turistici pronti e un’ospitalità all’altezza delle aspettative internazionali.

L’amministrazione comunale e gli organizzatori stanno lavorando in sinergia per garantire un evento sostenibile e ben gestito, capace di coniugare sport e valorizzazione del territorio.

L’effetto economico sarà significativo. Ogni atleta straniero o proveniente da fuori regione resta mediamente tre o quattro notti in città, accompagnato spesso da familiari o amici.

Ciò significa ristoranti pieni, taxi e mezzi pubblici in movimento, musei e attrazioni visitate. La maratona diventa così un motore per l’economia locale e un’occasione per mostrare al mondo l’immagine di una Napoli accogliente, dinamica e internazionale.

C’è poi un aspetto meno quantificabile ma altrettanto importante: la visibilità. Le immagini del golfo, del Vesuvio e del centro storico percorse da migliaia di runner faranno il giro dei media e dei social internazionali, rafforzando l’identità della città come destinazione di sport e bellezza.

La Neapolis Marathon è ormai molto più di una corsa. È un racconto collettivo di energia, di orgoglio e di rinascita. Napoli non solo corre, ma accoglie, respira e mostra al mondo la sua anima vera: quella di una città che sa trasformare ogni evento in una festa, ogni strada in un abbraccio, ogni traguardo in un nuovo punto di partenza.

Tag
maratonaturismo
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Stefano Esposito
La pelota no se mancha.