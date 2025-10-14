Blitz a “Largo Maradona”, abusivismo e mancanza di autorizzazioni: sequestri a carretti e negozi

La Polizia Locale di Napoli, con le Unità Operative Avvocata e Chiaia e il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza Montecalvario, ha eseguito un’operazione di controllo nei quartieri centrali della città, con particolare attenzione all’area di Largo Maradona, simbolo dei Quartieri Spagnoli e punto di forte richiamo turistico.

Durante le verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro di cinque carretti per la vendita di bevande, trovati incatenati e abbandonati sul suolo pubblico, privi di qualsiasi autorizzazione. L’azione ha interessato anche due esercizi commerciali — uno alimentare e uno non alimentare — risultati privi dei titoli necessari per operare in sede fissa, in violazione dell’art. 147 della Legge Regionale n. 7/2020 che disciplina il commercio in Campania.

Multe da 5.000 euro e una denuncia per furto di energia

Per le irregolarità accertate, i titolari delle attività sono stati sanzionati con multe da 5.000 euro ciascuna, oltre alla contestazione di ulteriori violazioni legate all’occupazione abusiva di suolo pubblico per una superficie complessiva di circa 9,4 metri quadrati e all’assenza del passo carrabile.

Gli uffici tecnici del Comune procederanno ora a verificare la destinazione urbanistica di un’area di circa 200 metri quadrati, oggetto di ulteriori accertamenti. Nel corso dei controlli, è stato inoltre denunciato un uomo per furto di energia elettrica, scoperto dopo aver realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica in un locale situato di fronte a Largo Maradona.