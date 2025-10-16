Manfredi rilancia: “Voglio ricandidarmi come sindaco di Napoli”

“La mia intenzione oggi è continuare a fare il sindaco a Napoli e completare il lavoro messo in campo perché la città ha ancora bisogno di molto e non voglio lasciare il lavoro a metà ma fare il massimo per Napoli”.

Con queste parole, il sindaco Gaetano Manfredi ha chiarito le sue intenzioni politiche rispondendo a una domanda sul suo futuro, a un anno dalla conclusione del mandato alla guida del Comune di Napoli.

La promessa di Gaetano Manfredi in vista del 2026

L’ex rettore della Federico II e ministro dell’Università ha sottolineato la volontà di proseguire nel percorso avviato in questi anni, evidenziando il valore del lavoro quotidiano svolto dalle amministrazioni locali: “I sindaci svolgono un ruolo molto importante, perché ogni giorno devono confrontarsi con le problematiche dei cittadini a cui bisogna rispondere”.

In virtù anche del suo ruolo alla guida dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Manfredi ha voluto lanciare un messaggio più ampio alla politica nazionale: “Una nuova proposta progressista deve partire dalla cura delle persone, non deve limitarsi a fare battaglie ideali. Se indeboliamo i servizi pubblici, indeboliamo la democrazia”.

Il sindaco ha poi ribadito l’importanza di un maggiore ascolto da parte delle istituzioni centrali: “I sindaci devono portare avanti questa battaglia affinché la politica romana comprenda che queste sono le vere priorità, che purtroppo non sempre sono al centro del dibattito politico. E lo dico – ha aggiunto – guardando a tutto l’arco costituzionale”.

Con un anno ancora davanti, Manfredi conferma dunque la sua determinazione a proseguire il lavoro per la città, puntando sulla concretezza amministrativa e su una visione politica che rimetta al centro servizi, cittadini e democrazia locale.