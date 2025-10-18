Una vera e propria invasione di blatte a via Luigia Sanfelice, strada simbolo del Vomero e tra le più panoramiche e belle di Napoli. Uno status che tuttavia non la salva dal degrado, che ormai è diffuso in tutta la città dal centro alle periferie.

Invasione di blatte al Vomero

Nel gruppo Facebook Vomero Arenella – Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli è apparso un post in cui una utente ha pubblicato delle immagini a dir poco raccapriccianti, nelle quali si vedono decine di blatte invadere un muretto di via Sanfelice. Anche il relativo marciapiede, racconta la cittadina, versava nelle stesse condizioni. “Sono rimasta fino alle 10 e mezza lì a telefonare a polizia municipale, polizia, vigili del fuoco e ASL – si legge nel post – Nessuno mi ha saputo dare un numero di telefono valido a cui segnalare l’emergenza”.

Le blatte possono essere veicolo di trasmissione di malattie estremamente gravi, come salmonellosi, tubercolosi, epatite, tifo e colera. Si capisce, dunque, quanto sia importante arginarle per motivi di sicurezza e igiene pubblica.