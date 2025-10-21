Mistero a Napoli: scoperta urna cineraria abbandonata accanto ai rifiuti

Un’urna cineraria è stata scoperta abbandonata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Livio Andronico, nel quartiere Soccavo di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, cui è seguito l’intervento immediato del personale dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia locale.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno verificato la presenza dell’oggetto e avviato le procedure previste in questi casi, contattando la dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune per la gestione del reperto.

Affidata al cimitero e indagini in corso

Su disposizione dei Servizi Cimiteriali, l’urna è stata trasferita al cimitero di Soccavo, dove sarà custodita nell’area dedicata alla conservazione delle salme non identificate. L’obiettivo è consentire alle autorità di chiarire la provenienza e la titolarità dei resti contenuti.

L’Ufficio di Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Soccavo ha redatto un’informativa sull’accaduto per permettere gli accertamenti necessari. Le indagini mirano a comprendere se si tratti di un atto di incuria, di un errore logistico o di un gesto deliberato.