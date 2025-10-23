Weekend di visite mediche gratuite a Napoli per le Giornate della Salute: tutte le info

Due giorni di visite e screening gratis: la salute al primo posto al centro di Napoli con le “Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere” a piazza Plebiscito.

La salute al centro di Napoli: visite gratis a piazza del Plebiscito

Sabato 25 e domenica 26 ottobre Piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande ambulatorio all’aperto grazie alla quarta edizione delle “Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere”, promosse dal Comune di Napoli su proposta dell’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada.

All’iniziativa parteciperà anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia, che sarà tra i protagonisti dell’evento con un ricco programma di visite, consulenze e attività dimostrative gratuite. L’obiettivo è avvicinare i cittadini ai temi della prevenzione e promuovere corretti stili di vita, rendendo la salute accessibile a tutti.

L’Ordine dei Medici: “Diffondiamo la cultura della prevenzione”

“Lo scorso anno abbiamo registrato una partecipazione straordinaria”, ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Bruno Zuccarelli. “Anche quest’anno vogliamo essere presenti per continuare a rispondere alle esigenze dei cittadini e diffondere la cultura della prevenzione”.

Durante le due giornate, i medici offriranno consultazioni di odontoiatria e dermatologia, consulenze psicologiche e dimostrazioni pratiche di primo soccorso e manovre di disostruzione. “Individuare precocemente le principali patologie del cavo orale e trasmettere ai cittadini l’importanza della prevenzione è una missione fondamentale”, ha sottolineato Pietro Rutigliani.

Il dettaglio delle attività

Nel dettaglio, sabato 25 ottobre le attività si svolgeranno dalle 10:00 alle 18:00 (con pausa 13:00-14:00 per l’odontoiatria), mentre domenica 26 le visite odontoiatriche proseguiranno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Ogni area sarà dedicata a un tema specifico: “Riconoscere i tumori della pelle” per la dermatologia, “Prevenzione della salute orale” per l’odontoiatria, “Consulenze in sinergia” per la psicoterapia, e “Situazioni di emergenza: cosa fare?” per il primo soccorso.

Un’occasione per avvicinare i cittadini alla prevenzione, al benessere e a una maggiore consapevolezza della propria salute, nel cuore di Napoli.