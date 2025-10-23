Vesuvio Live

Weekend di visite mediche gratuite a Napoli per le Giornate della Salute: tutte le info

Ott 23, 2025 - Giuseppe Mennella

Due giorni di visite e screening gratis: la salute al primo posto al centro di Napoli con le “Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere” a piazza Plebiscito.

La salute al centro di Napoli: visite gratis a piazza del Plebiscito

Sabato 25 e domenica 26 ottobre Piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande ambulatorio all’aperto grazie alla quarta edizione delle “Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere”, promosse dal Comune di Napoli su proposta dell’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada.

All’iniziativa parteciperà anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia, che sarà tra i protagonisti dell’evento con un ricco programma di visite, consulenze e attività dimostrative gratuite. L’obiettivo è avvicinare i cittadini ai temi della prevenzione e promuovere corretti stili di vita, rendendo la salute accessibile a tutti.

L’Ordine dei Medici: “Diffondiamo la cultura della prevenzione”

“Lo scorso anno abbiamo registrato una partecipazione straordinaria”, ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Bruno Zuccarelli. “Anche quest’anno vogliamo essere presenti per continuare a rispondere alle esigenze dei cittadini e diffondere la cultura della prevenzione”.

Durante le due giornate, i medici offriranno consultazioni di odontoiatria e dermatologia, consulenze psicologiche e dimostrazioni pratiche di primo soccorso e manovre di disostruzione. “Individuare precocemente le principali patologie del cavo orale e trasmettere ai cittadini l’importanza della prevenzione è una missione fondamentale”, ha sottolineato Pietro Rutigliani.

Il dettaglio delle attività

Nel dettaglio, sabato 25 ottobre le attività si svolgeranno dalle 10:00 alle 18:00 (con pausa 13:00-14:00 per l’odontoiatria), mentre domenica 26 le visite odontoiatriche proseguiranno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Ogni area sarà dedicata a un tema specifico: “Riconoscere i tumori della pelle” per la dermatologia, “Prevenzione della salute orale” per l’odontoiatria, “Consulenze in sinergia” per la psicoterapia, e “Situazioni di emergenza: cosa fare?” per il primo soccorso.

Un’occasione per avvicinare i cittadini alla prevenzione, al benessere e a una maggiore consapevolezza della propria salute, nel cuore di Napoli.

Piazza del PlebiscitoPrevenzione
Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano