Il Vasto come una discarica a cielo aperto: intervento di bonifica da baracche e rifiuti

Mattinata di interventi straordinari nel quartiere Vasto, dove le squadre di Asia e la Polizia locale hanno eseguito una pulizia profonda in via Torino e nei pressi degli uffici postali di corso Meridionale. L’area, invasa da rifiuti e da una baraccopoli di senza fissa dimora, è stata completamente bonificata grazie all’impiego di spazzatrici, lavastrade e automezzi speciali per la rimozione degli ingombranti.

L’operazione ha coinvolto anche gli agenti delle Unità Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali e del nucleo San Lorenzo, che hanno provveduto allo sgombero della zona. Due persone senza fissa dimora hanno accettato di essere trasferite in strutture di accoglienza dedicate.

Task-force per il decoro urbano: più sicurezza e vivibilità

L’intervento rientra nel programma di azioni promosse dalla task-force per il decoro urbano, fortemente voluta dal sindaco di Napoli. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità della vita nei quartieri più esposti al degrado.

Le attività vengono svolte in sinergia tra gli assessorati comunali, le società partecipate e le Municipalità, per assicurare una risposta coordinata e tempestiva alle criticità del territorio. L’augurio è che questa zona, come tutte le altre delle città di Napoli, siano costantemente monitorate per assicurare livelli decenti di decoro e vivibilità.