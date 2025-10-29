Carne cruda servita a scuola a Napoli: la denuncia delle mamme

Nuovo allarme igienico-sanitario nelle mense scolastiche napoletane. Le mamme di un istituto dell’infanzia a Cavalleggeri, nella X Municipalità, hanno denunciato la scarsa qualità dei pasti serviti ai bambini, inviando foto che mostrano piatti dall’aspetto poco rassicurante.

La preoccupazione è palpabile nelle loro parole: “Dobbiamo davvero rischiare nonostante i richiami già effettuati che ai nostri figli venga un’intossicazione alimentare?”. Una domanda che riapre ferite recenti e solleva dubbi sulla gestione complessiva del servizio di refezione in città.

Un problema che torna ciclicamente

La segnalazione è giunta al deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha immediatamente informato le autorità competenti. Non è la prima volta che emergono simili criticità: episodi analoghi si erano già verificati a Fuorigrotta e Ponticelli, dove erano state riscontrate verdure marce, pomodori germogliati, fagiolini non puliti e carne cruda.

Controlli e verifiche in corso da parte dell’Asl

Il deputato ha sollecitato un intervento urgente dell’ASL e dell’Ufficio Scolastico Regionale per avviare ispezioni e controlli a tappeto su tutti i lotti e le cucine del fornitore coinvolto. L’obiettivo è individuare i responsabili e garantire il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza alimentare.