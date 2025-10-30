Largo Maradona, trovato l’accordo: l’area sarà affidata al Comune di Napoli

L’area di Largo Maradona sarà affidata al Comune di Napoli. L’amministrazione comunale ha infatti trovato un accordo con i commercianti della zona, in virtù del quale le istituzioni pubbliche garantiranno regole certe e chiare con l’obiettivo di valorizzare l’area, simbolo di riscatto dei Quartieri Spagnoli.

Largo Maradona sarà gestito dal Comune di Napoli

Dopo il blitz della Polizia Municipale di due settimane fa, durante il quale furono evidenziate alcune irregolarità dovute in parte anche a complessità burocratiche, si è verificata prima una protesta simbolica con la copertura del murales di Maradona, poi si è instaurato il dialogo con Palazzo San Giacomo. In poco tempo si è raggiunto l’accordo di massima ed oggi, giorno in cui ricorre la nascita di Diego, è stato ufficializzato il patto con i commercianti grazie all’impegno anche della Camera di Commercio.

La collaborazione tra pubblico e privato risulta dunque fondamentale nella valorizzazione di quello che è diventato, in poco tempo, il sito più visitato d’Italia dopo il Colosseo. Tra le novità che saranno rese note a breve ci saranno il nuovo piano traffico e le misure ideate per tutelare i residenti, le cui abitudini sono state stravolte negli ultimi anni.