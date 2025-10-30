Fisio 3D, una nuova realtà nel cuore di Napoli per cura, riabilitazione e prevenzione

Sabato 1° novembre alle ore 18:00 apre ufficialmente FISIO 3D, un innovativo centro di fisioterapia situato in Piazza G. Vico 58 a Napoli. Un progetto nato dal desiderio di tre giovani professionisti – Daniele Di Nunzio, Davide Donnarumma e Riccardo Di Cosmo – di modernizzare il concetto di fisioterapia e portare nel quartiere un punto di riferimento all’avanguardia per il benessere e la riabilitazione.

Un progetto nato dalla passione e dalla visione a 360° sul paziente

L’idea di Fisio 3D nasce da un percorso durato tre anni, durante i quali i tre soci hanno lavorato con impegno per creare uno spazio moderno, accogliente e altamente specializzato. «Vogliamo rinnovare non solo la fisioterapia, ma anche il nostro quartiere – spiegano – offrendo un luogo che unisca professionalità, tecnologia e attenzione al paziente in ogni fase del suo percorso: cura, riabilitazione e prevenzione.»

Una struttura moderna e completa

Il centro si sviluppa su due livelli: al piano superiore quattro box dedicati ai trattamenti individuali e, al piano inferiore, una palestra attrezzata per la riabilitazione funzionale e i corsi di gruppo.

Fisio 3D è dotato di elettromedicali di nuova generazione, top di gamma, per garantire trattamenti efficaci e personalizzati.

Servizi e specializzazioni

Tra le principali aree di intervento spiccano:

Riabilitazione specialistica : sportiva, ortopedica, neurologica, pediatrica, cardiologica, respiratoria, oncologica, posturale, uro-ginecologica e pelvica

: sportiva, ortopedica, neurologica, pediatrica, cardiologica, respiratoria, oncologica, posturale, uro-ginecologica e pelvica Trattamenti manuali : terapia manuale, massoterapia, linfodrenaggio

: terapia manuale, massoterapia, linfodrenaggio Metodi specifici : Kabat, Bobath, Mézières, Vodder

: Kabat, Bobath, Mézières, Vodder Applicazioni : taping kinesioterapico e bendaggio funzionale

: taping kinesioterapico e bendaggio funzionale Corsi: Pilates, Yoga e HIIT

A completare l’offerta, una vasta gamma di terapie tecnologiche come tecar, laser, onde d’urto, ultrasuoni, elettroterapia, TENS, magnetoterapia, crioterapia, pressoterapia e terapia vibrazionale.

Uno degli obiettivi di Fisio 3D è costruire un’equipe multidisciplinare, con la collaborazione di medici e professionisti sanitari, per offrire un approccio integrato e su misura per ogni paziente.

Il centro è già attivo su Instagram e Facebook, e presto verrà lanciato anche il sito ufficiale.

L’inaugurazione di sabato sarà un’occasione per scoprire gli spazi, incontrare il team e conoscere da vicino la filosofia delle tre dimensioni della fisioterapia: cura, riabilitazione e prevenzione.