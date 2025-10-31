Napoli, arrestato spacciatore di 65 anni: aveva 17 dosi di droga nascoste nelle scarpe

Nascondeva la droga nelle scarpe e faceva la spola tra Ponticelli e la provincia napoletana per spacciare: l’uomo di 65 anni è stato arrestato.

Arrestato uomo di 65 anni, aveva droga nelle scarpe

Un 65enne di Ponticelli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di Antonio Pietro Punzo, sorpreso mentre spostandosi tra Ponticelli e Volla vendeva cocaina in pieno giorno.

I militari hanno seguito i suoi movimenti fino a piazza Vanvitelli, a Volla, dove Punzo ha ceduto due dosi di droga a un “cliente” per la cifra di 30 euro. Subito dopo, è stato fermato e perquisito: nella scarpa nascondeva altre 15 dosi di cocaina, mentre addosso aveva 795 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita.

La lotta allo spaccio non conosce età

Il 65enne è stato trasferito in camera di sicurezza ed è ora in attesa di giudizio. L’operazione conferma come il fenomeno dello spaccio non risparmi alcuna fascia di età e continua a rappresentare una sfida per le forze dell’ordine anche nei quartieri periferici di Napoli.

Un episodio che sottolinea la pervasività della rete dello spaccio: movimenti rapidi tra quartieri diversi, cessioni quotidiane e strategie di occultamento, come la scelta di nascondere la droga nella scarpa, rendono necessarie controlli costanti e interventi mirati per stroncare il commercio illegale.