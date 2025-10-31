Parte la nuova edizione della carta prepagata «Dedicata a te», il contributo economico destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Rivolta ai nuclei familiari con un Isee fino a 15mila euro.

Lista dei beneficiari

L’iniziativa coinvolgerà quest’anno oltre un milione di beneficiari su tutto il territorio nazionale.

Il 30% delle carte sono nuove, mentre il 70% ha già ricevuto la carta nelle precedenti edizioni e la vedranno ricaricata automaticamente.

Gli elenchi finali dei cittadini beneficiari di Napoli sono disponibili sul portale del Comune di Napoli.

A ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane da presentare, con il documento di riconoscimento, al momento del ritiro agli uffici postali, dall’intestatario o da un soggetto terzo appositamente delegato.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o malfunzionamento, sarà possibile richiedere un duplicato presso gli sportelli di Poste Italiane, presentando documenti e, se necessario, denuncia alle autorità competenti.

Dove può essere utilizzata la carta dedicata a te:

Il contributo, previsto, di 500 euro, può essere utilizzato presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Sarà possibile acquistare: carne, uova, latticini, olio d’oliva e di semi, ); ortaggi, frutta e legumi, sia freschi che lavorati o surgelati; miele, zucchero, cacao e cioccolato; bevande e condimenti naturali (acque minerali, aceto, caffè, tè, camomilla), pesce fresco e conserve, prodotti a denominazione protetta Dop e Igp. Esclusi gli alcolici.

Per il 2025, il Comune di Napoli ha previsto 27.990 carte “Dedicata a Te”, attivabile entro i 16 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2026.







