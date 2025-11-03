Nuovo episodio di caduta di alberi nella zona collinare di Napoli. Questa volta il cedimento si è verificato in via Raffaele Libroia, nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso del Santobono, dove un albero di alto fusto si è improvvisamente spezzato nella tarda mattinata. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata, visto che l’area è sempre trafficata.

Non si registrano feriti, ma alcune auto parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate. Si tratta dell’ennesimo episodio in una lunga serie di crolli verificatisi tra via Scarlatti, via Bernini, via Orsi, via Ruoppolo, viale Michelangelo e via Luca Giordano.

Crolla un albero all’esterno del Santobono

A intervenire sull’accaduto è stato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, che da tempo denuncia la carenza di manutenzione del verde pubblico. “Adesso si darà la colpa al vento, come si è fatto in passato con pioggia e maltempo”, ha dichiarato. “Ma l’albero mostrava da tempo una crescita eccessiva e doveva essere potato. La forza del vento, prima o poi, lo avrebbe fatto crollare”.

Capodanno sottolinea come il patrimonio arboreo del Vomero sia ormai “ridotto e malato”, con molti alberi non potati o colpiti da patologie non curate. Secondo l’ingegnere, la mancata manutenzione e la crescita incontrollata rendono le alberature instabili, soprattutto nelle giornate ventose.

La petizione con la richiesta di dimissioni

Il presidente del Comitato Valori Collinari ha ribadito l’appello alle autorità comunali e alla magistratura per un intervento urgente di tutela e monitoraggio. “Serve un piano di controllo capillare per evitare tragedie”, ha dichiarato.

Capodanno ha inoltre ricordato la petizione online da lui promossa per chiedere le dimissioni dell’assessore comunale al verde Vincenzo Santagada, che ha superato le 800 firme. “Le cadute degli alberi – conclude – non possono più essere liquidate come eventi imprevedibili: è necessario agire per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del verde urbano”.