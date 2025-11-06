Al Santobono un altro bambino malato di Gaza: è ricoverato in Neurochirurgia

È atterrato nella notte all’aeroporto di Ciampino un nuovo paziente proveniente dalla Striscia di Gaza, nell’ambito della missione umanitaria Medevac. Si tratta di un bambino di 12 anni, trasferito in Italia per ricevere cure specialistiche al Santobono Pausilipon di Napoli. Il piccolo è arrivato a bordo di un volo militare sotto la supervisione della Cross di Pistoia e con il coordinamento dell’Unità di Crisi della Farnesina, ed è stato poi trasportato nel capoluogo campano dai mezzi del 118 della Asl Napoli 1 Centro.

Ad accompagnarlo nel viaggio sette familiari – madre, padre e cinque sorelle – accolti dal personale sanitario dell’ospedale pediatrico e sottoposti a un check up generale per verificarne le condizioni di salute.

Cure specialistiche e accoglienza per la famiglia del piccolo paziente

Il giovane paziente, che presenta un sospetto di sindrome del midollo ancorato, sarà preso in carico dalla UOC di Neurochirurgia Pediatrica diretta dal professor Giuseppe Cinalli. Fin da oggi sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici e alle prime valutazioni multidisciplinari necessarie per definire il percorso di cura.

I familiari saranno ospitati in una delle strutture dedicate della Fondazione Santobono Pausilipon, che si occupa di garantire accoglienza e sostegno ai parenti dei bambini ricoverati, offrendo un ambiente sicuro e solidale durante l’intera degenza.

Conenna: “Il Santobono in prima linea nelle missioni umanitarie internazionali”

Sulla vicenda è intervenuto il direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna, che ha sottolineato il valore umanitario dell’operazione: “Ribadiamo il nostro impegno nell’assicurare assistenza sanitaria di eccellenza e supporto sociale ai bambini e ai loro familiari provenienti dalle aree di guerra. Un sostegno che si rinnova nel tempo e che conferma il ruolo attivo dell’AORN Santobono Pausilipon di Napoli nelle operazioni di assistenza sanitaria internazionale”.