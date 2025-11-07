Vesuvio Live

Napoli, panifici con allaccio abusivo alla rete elettrica: rubati 170 mila euro di corrente

Nov 07, 2025 - Giuseppe Mennella

Scoperti dai Carabinieri due panifici della periferia occidentale di Napoli che avrebbero attinto corrente elettrica dalla rete a “costo zero”.

Due panifici rubavano corrente per 170 mila euro

Due panifici sono finiti nel mirino dei Carabinieri della stazione Rione Traiano per una doppia truffa: quella alla rete elettrica e quella alle norme igieniche.

Nel primo locale, i militari hanno scoperto un contatore manomesso collegato direttamente alla rete: un trucco che avrebbe permesso di “risparmiare” ben 79mila euro di energia elettrica. Nel secondo panificio, stessa musica ma con un danno ancora più alto per la società di fornitura: circa 92mila euro.

Carenze igienico sanitarie: sequestrate quasi 3 tonnellate di alimenti

Come se non bastasse, durante i controlli effettuati insieme al personale dell’ASL Napoli 1, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie e la totale assenza di tracciabilità dei prodotti.

Nei due forni sono stati sequestrati 2,7 tonnellate di pane e 7 quintali di salumi, conservati in condizioni tutt’altro che conformi alle norme.

