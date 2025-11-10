Stop ai parcheggiatori abusivi, nuovi parcheggi ANM a Bagnoli: tariffe da 1 o 2 euro l’ora

Da domani, martedì 11 novembre, aprono al pubblico due nuovi parcheggi in zona Bagnoli, in via Coroglio, realizzati nell’ambito del programma di riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area.

Il primo, nel piazzale adiacente al Pontile Nord, si estende su circa 2.500 metri quadrati e dispone di 112 posti auto. Di proprietà demaniale e di Invitalia, è stato consegnato al Comune di Napoli. Il secondo parcheggio, di proprietà comunale e con 86 posti, si trova accanto allo Sbarcatoio Nisida, su un’area di circa 2.300 metri quadrati. Entrambi gli spazi saranno gestiti da Anm, la società in house del Comune, e resteranno aperti 24 ore su 24.

Riqualificazione urbana e mobilità sostenibile

L’intervento è stato fortemente voluto e finanziato dal Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio, nonché sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. I parcheggi rientrano nel Programma di rigenerazione urbana (Praru), che punta a valorizzare aree finora inutilizzate e a rispondere alla crescente domanda di spazi di sosta nella zona, in vista anche del grande evento della Coppa America.

Gli interventi hanno previsto anche illuminazione pubblica rinnovata, ripavimentazione, trattamento delle acque piovane e nuovi arredi urbani, migliorando sensibilmente il decoro e la sicurezza dell’area.

Tariffe e orari

I parcheggi saranno operativi tutti i giorni, 24 ore su 24, con le seguenti tariffe:

Dalle 6:00 alle 20:00 → 1 euro l’ora o frazione

Dalle 20:00 alle 6:00 → 2 euro l’ora o frazione

Non sono previsti abbonamenti mensili o giornalieri. L’apertura dei nuovi parcheggi rappresenta un passo importante nel percorso di riqualificazione e mobilità integrata dell’area occidentale di Napoli.