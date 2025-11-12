Vesuvio Live

Incidente al Vomero, morto l’anziano investito: alla guida un ottantenne

Nov 12, 2025 - Redazione Vesuviolive

Non ce l’ha fatta il 93enne napoletano investito nei giorni scorsi al Vomero. L’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto lo scorso 7 novembre in via Simone Martini, dove era stato travolto insieme alla moglie mentre attraversava la strada.

In seguito all’impatto, il 93enne era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, in codice rosso, mentre la consorte era stata ricoverata al Fatebenefratelli, riportando ferite meno gravi e non risultando in pericolo di vita.

Alla guida del veicolo che li ha investiti c’era un uomo di oltre ottant’anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso e collaborare con le autorità.

