UNICEF e Clementoni, al Santobono di Napoli la consegna del “Regalo Sospeso” con Edoardo Bove

Alla giornata inaugurale hanno partecipato numerosi rappresentanti di UNICEF e della partnership con Clementoni:

– Andrea Iacomini, Portavoce UNICEF Italia

– Emilia Narciso, Presidente UNICEF Campania

– Tommaso Montini, Presidente UNICEF Napoli

– Tamara Lapucci, Consumer Insights Manager Clementoni

– Edoardo Bove, testimonial UNICEF

– Merioone, street artist e illustratore dei cofanetti

I presenti hanno donato i primi “regali sospesi” ai bambini ricoverati, trasformando il reparto in un momento di festa, colori e condivisione grazie anche all’energia creativa dell’artista Merioone.

Le parole di UNICEF e Clementoni

“Oggi inauguriamo un’edizione del ‘Regalo Sospeso’ a cui siamo profondamente legati,” ha spiegato Nicola Graziano, Presidente UNICEF Italia. “Da cinque anni portiamo avanti questo progetto insieme a Clementoni, e ogni cofanetto consegnato non rappresenta solo un momento di gioia per chi lo riceve, ma contribuisce anche a sostenere i bambini che vivono in situazioni di emergenza nel mondo. Un sentito ringraziamento all’AORN Santobono Pausilipon che anche quest’anno ha accolto l’iniziativa”.

Entusiasta anche Pierpaolo Clementoni, Research and Consumer Insights di CLEMENTONI:

“La prima tappa del ‘Regalo Sospeso’ è sempre un appuntamento unico, perché segna l’inizio di un percorso di solidarietà che attraverserà l’Italia. Siamo orgogliosi di affiancare UNICEF: attraverso i nostri cofanetti vogliamo ricordare che il gioco è un mezzo per promuovere benessere, inclusione e valori di comunità”.

Il valore del progetto per il Santobono Pausilipon

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato anche Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon:

“Il ‘Regalo Sospeso’ non è soltanto un dono materiale, ma un messaggio di attenzione ai diritti dei bambini che curiamo ogni giorno. Grazie a UNICEF, Clementoni, Merioone ed Edoardo Bove, che quest’anno hanno unito creatività, educazione e solidarietà in un progetto che stimola dialogo, curiosità e consapevolezza sui temi fondamentali dell’infanzia”.

Cosa contiene il “Regalo Sospeso”

I “Regali Sospesi” sono cofanetti speciali creati da Clementoni e illustrati da Merioone, tutti dedicati ai diritti dell’infanzia. All’interno si trovano: