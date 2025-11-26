“Aspettando Primavera”: visite straordinarie e appuntamenti gratuiti a Palazzo Reale

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende i visitatori del Palazzo Reale di Napoli, grazie a un programma speciale di cinque visite guidate che consentirà di scoprire luoghi solitamente non accessibili o visitabili solo in occasioni straordinarie. Tra sabato e domenica sarà possibile accedere al cantiere del Giardino Romantico, ormai vicino alla sua riapertura, mentre venerdì e sabato mattina si potrà partecipare a visite gratuite all’Appartamento di Etichetta e al Museo Caruso.

Nel Giardino Romantico tre visite speciale con il paesaggista Ferrari

Il Giardino Romantico sarà aperto eccezionalmente al pubblico sabato, con tre visite guidate condotte dall’architetto paesaggista Marco Ferrari, responsabile del progetto di restauro. Durante il percorso, Ferrari illustrerà il complesso intervento in corso e lo stato di avanzamento dei lavori che restituiranno al pubblico l’antico giardino storico nel primo trimestre del 2026, nell’ambito dell’iniziativa “Aspettando Primavera”.

Le visite, della durata di circa 35 minuti, sono organizzate per gruppi di 20 persone con partenze alle 12.15, 13.00 e 13.45. Il punto di incontro è fissato 10 minuti prima dell’inizio nei pressi dei Cavalli di Paladino.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (fino a esaurimento posti) tramite il sito di Palazzo Reale, con biglietto al costo di 3 euro, acquistabile online su palazzorealedinapoli.org o direttamente in biglietteria in caso di disponibilità residua.

Appuntamenti gratuiti con Casa Corriere Festival 2025

Nell’ambito del Casa Corriere Festival 2025, in programma dal 28 al 30 novembre al Palazzo Reale, sono previste altre due iniziative gratuite aperte ai visitatori.

Venerdì 28 novembre alle 10.30 la storica dell’arte Antonella Delli Paoli guiderà una visita all’Appartamento di Etichetta. L’incontro è fissato alle 10.20 ai piedi dello Scalone d’Onore, con un limite massimo di 25 partecipanti.

Sabato 29 novembre alle 10.00, invece, sarà possibile accedere gratuitamente al Museo Caruso per una visita libera non accompagnata. Punto di ritrovo alle 9.55 nel Cortile delle Carrozze, per un gruppo che non potrà superare le 25 persone.

La partecipazione alle attività del festival è gratuita, ma richiede prenotazione obbligatoria attraverso il link dedicato e il ritiro del biglietto d’ingresso gratuito al museo.