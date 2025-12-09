La piccola Salma da Gaza al Santobono per essere curata: ha perso le gambe

È arrivata nella notte all’AORN Santobono Pausilipon una nuova piccola paziente proveniente dalla Striscia di Gaza. Si tratta di Salma, una bambina di 7 anni, giunta in Italia per ricevere cure altamente specialistiche dopo aver riportato ustioni di secondo e terzo grado a seguito di uno scoppio. Le ferite, già parzialmente trattate sul territorio, necessitano ora di interventi mirati presso la UOSD Chirurgia Plastica e Centro Ustioni Pediatrico diretto da Marcello Zamparelli.

La piccola Salma da Gaza al Santobono

Dai primi accertamenti, la bambina presenta cicatrici estese su volto, collo, petto e braccio oltre ad aver perso le gambe. I medici predisporranno un percorso terapeutico specifico, mirato al miglior recupero funzionale ed estetico possibile, in linea con gli standard del Centro Ustioni Pediatrico.

Una missione internazionale per salvare una vita

La piccola Salma è arrivata in Italia nell’ambito della missione Medevac. Ha viaggiato su un volo militare atterrato a Ciampino, sotto la supervisione della Cross di Pistoia e dell’Unità di Crisi della Farnesina. Ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 della ASL Napoli 1 Centro, che nelle ore notturne ha assicurato il trasferimento in condizioni di massima sicurezza fino al Santobono.

Con lei sono arrivati anche la mamma, il papà e due fratellini di 5 e 9 anni. La famiglia, originaria di Gaza City, si è detta “spaesata”, provata dal viaggio e dalla situazione, ma determinata a vedere Salma ricevere cure adeguate e un’assistenza che nel territorio d’origine non sarebbe al momento possibile.

Accoglienza e sostegno alla famiglia

Grazie alla Fondazione Santobono Pausilipon, la famiglia sarà ospitata in uno degli alloggi messi a disposizione per offrire un ambiente sereno e vicino all’ospedale, così da garantire continuità e stabilità durante tutto il percorso clinico.

La direzione dell’ospedale sottolinea il valore dell’intervento non solo medico, ma anche umano. “L’arrivo di questa piccola paziente e l’accoglienza della sua famiglia rappresentano una nuova testimonianza dell’impegno nostro e di tutte le istituzioni coinvolte nel garantire assistenza medica e umana ai piccoli pazienti provenienti da scenari di crisi e alle loro famiglie. Il nostro Centro Ustioni Pediatrico, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, per competenze e capacità assistenziali, assicurerà alla piccola un percorso terapeutico adeguato. Si conferma ancora una volta, quindi, il ruolo attivo dell’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon in tutte le operazioni di assistenza sanitaria internazionale” – commenta il direttore generale Rodolfo Conenna.