Napoli, auto intestate a persone decedute per evitare le multe: accumulate oltre 1000 sanzioni

La Polizia Locale ha individuato i reali utilizzatori di due veicoli intestati a persone decedute, che avevano accumulato oltre 500 sanzioni ciascuno. Il mancato aggiornamento dei documenti di circolazione aveva permesso ai conducenti di commettere infrazioni senza subire conseguenze.

Auto intestate a persone decedute

Gli agenti dell’Ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative sono risaliti ai responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, che hanno permesso di ricostruire i percorsi dei mezzi. I veicoli, lasciati più volte in sosta irregolare, sono stati rimossi e trasferiti in un deposito autorizzato dal Comune di Napoli.

Deferimento e sanzioni record

I trasgressori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. In totale, gli oltre mille verbali emessi (550 in un caso, 547 nell’altro) raggiungono un importo complessivo di circa 75mila euro. Sono ora in corso le procedure per la regolarizzazione degli atti amministrativi relativi alle infrazioni accertate.