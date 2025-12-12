Napoli, crolla un muro in centro: una donna in ospedale, auto danneggiate

Crolla un muro nel centro di Napoli: succede a via Generale Francesco Pinto, zona Arenaccia, dove nel pomeriggio di ieri 11 dicembre 2025 il cedimento ha causato danni alle auto in sosta e tanto spavento.

Crolla un muro all’Arenaccia, paura a Napoli

Un pomeriggio di paura, quello vissuto oggi in via Francesco Pinto, a pochi passi da piazza Nazionale, dove il cedimento improvviso di un vecchio muro di cinta in tufo ha fatto sobbalzare l’intero quartiere.

Il crollo non ha provocato feriti, ma ha lasciato dietro di sé detriti, auto danneggiate e una forte sensazione di insicurezza tra i residenti, già allarmati dalle operazioni di demolizione in corso nell’area.

Secondo le prime informazioni, i blocchi di tufo si sarebbero staccati all’improvviso, precipitando sulla carreggiata e colpendo alcune vetture parcheggiate regolarmente lungo la strada. Una scena che ha richiamato immediatamente l’attenzione dei passanti e dei commercianti della zona.

Donna sotto shock, trasportata in ospedale

L’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale è stato immediato: la strada è stata messa in sicurezza e l’area circoscritta per consentire la rimozione dei detriti e le verifiche strutturali. Una donna, colta da un forte spavento, è stata accompagnata in ospedale “a titolo precauzionale”, come spiegano le autorità, ma le sue condizioni “non destano preoccupazione”.

Restano invece da chiarire le cause precise del cedimento. Le prime ricostruzioni suggeriscono una possibile correlazione con i lavori di demolizione in corso nel sito. Saranno le Forze dell’Ordine, insieme ai tecnici comunali, a fare piena luce sulla dinamica.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale fanno sapere di seguire “costantemente la situazione”, assicurando “il massimo impegno per il rapido ripristino della normale viabilità e l’accertamento delle responsabilità”.