Vomero, ramo cade su uno scooter: tragedia sfiorata in via Tino da Camaino

Tragedia sfiorata nella serata di ieri al Vomero, lungo via Tino da Camaino, una delle arterie più trafficate del quartiere che collega piazza Medaglie d’Oro con piazza degli Artisti. Parte di un albero ha improvvisamente ceduto, precipitando su uno scooter che era stato parcheggiato poco prima dal proprietario.

L’episodio ha provocato momenti di grande paura tra residenti e passanti, ma fortunatamente non si registrano feriti. Il crollo del ramo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato dalle condizioni meteorologiche avverse, con pioggia battente e una raffica di vento improvvisa che avrebbero compromesso la stabilità dell’albero.

A segnalare quanto accaduto è stato il consigliere della Municipalità Vomero-Arenella, Rino Nasti, che ha colto l’occasione per tornare a denunciare la scarsa manutenzione del verde pubblico sul territorio. «La cura del verde è assente nella municipalità, nonostante ci siano due assessori competenti in materia – ha dichiarato –. Zero agronomi, zero periti agrari, e il vertice municipale non sembra ancora deciso a dare una svolta».