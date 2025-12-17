Questa notte, a Casoria, si è verificato un grave incidente stradale in via Marconi. Un uomo alla guida di un’utilitaria ha investito un 25enne in sella a una bicicletta elettrica, che purtroppo è deceduto sul posto.

Secondo le prime informazioni, il conducente dell’auto si è allontanato senza prestare soccorso, facendo scattare immediatamente le indagini da parte dei carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria, intervenuti sul luogo dell’incidente.

La vittima è Nayem Md, originario del Bangladesh. Le autorità stanno ora lavorando per identificare il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.