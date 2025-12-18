A Napoli c’è l’Albero Solidale: fatto con pacchi alimentari da donare ai cittadini bisognosi

Torna a Napoli l’ Albero Solidale allestito a Palazzo San Giacomo, un impegno verso le persone più fragili che potranno ricevere in omaggio pacchi alimentari contenenti cibo, frutta e verdura fresca.

L’Albero Solidale a Napoli: l’iniziativa per i bisognosi

Un’iniziativa concreta di solidarietà e collaborazione istituzionale ha animato l’androne di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, dove è allestita una grande piramide di pacchi alimentari destinati alle fasce più fragili della popolazione. L’evento rientra nell’ambito dell’Albero Solidale, progetto promosso dagli assessorati al welfare e alle attività produttive del Comune di Napoli, con l’obiettivo di offrire un sostegno reale alle persone e alle famiglie in difficoltà, soprattutto nel periodo natalizio.

Circa cinquanta kit solidali, contenenti frutta e verdura fresca, donati dalla Cooperativa Napoli Libera, dal Consorzio Terra Italiana e dagli operatori del CAAN (Centro Agro Alimentare di Napoli).

Le dichiarazioni dei soggetti coinvolti

L’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, ha sottolineato come l’Albero Solidale sia ormai un esempio collaudato di collaborazione virtuosa tra istituzioni e realtà del territorio. “È un’iniziativa che testimonia attenzione, responsabilità e vicinanza alla comunità, soprattutto durante il Natale. Non lasciamo indietro nessuno“.

Infine, il presidente della Cooperativa Napoli Libera e del Consorzio Terra Italiana, Stefano Luciano, ha annunciato una novità importante: nei kit di quest’anno sono presenti anche prodotti trasformati, come conserve e passate di pomodoro. Si tratta di beni donati dalla cooperativa “L’uomo e il legno”, guidata da Rita Caprio, e realizzati nei laboratori con i detenuti del carcere di Secondigliano, aggiungendo così un ulteriore valore sociale all’iniziativa.