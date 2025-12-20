Identificato l’uomo morto dopo essere caduto nel vuoto in piazza del Plebiscito

È stata accertata l’identità dell’uomo trovato senza vita nei giorni scorsi nella zona compresa tra piazza del Plebiscito e via Cesario Console, nei pressi dell’ascensore di via Acton, di fronte al Molosiglio. Si tratta di Pasquale Petrillo, 50 anni, come riportato da Cronache di Napoli.

Petrillo era noto alle cronache giudiziarie per il suo passato da collaboratore di giustizia: con le sue dichiarazioni aveva fornito elementi rilevanti contro il clan Mariano, di cui in precedenza aveva fatto parte. Da tempo, però, si era allontanato dagli ambienti criminali e conduceva una vita riservata nei Quartieri Spagnoli.

La notizia ha suscitato profondo sgomento tra i familiari, che non si aspettavano un epilogo così improvviso. Sulla vicenda è intervenuta la Procura: il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia per chiarire ogni aspetto della morte.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione il contesto e le circostanze dell’accaduto.