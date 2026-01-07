È napoletana la “Scienziata Austriaca dell’Anno”: premiata la fisica Francesca Ferlaino

Francesca Ferlaino, fisica quantistica napoletana, è stata nominata Scienziata Austriaca dell’Anno dall’Associazione Austriaca dei Giornalisti Scientifici e dell’Istruzione. Il riconoscimento arriva nell’Anno Internazionale della Scienza Quantistica, celebrando il suo contributo scientifico e il suo impegno nella divulgazione della fisica quantistica.

Chi è Francesca Ferlaiano: dalla laurea a Napoli in fisica all’Austria

Francesca Ferlaino è una fisica quantistica, nata a Napoli, dal 2006 lavora presso il Dipartimento di Fisica Sperimentale dell’Università di Innsbruck, in Austria. Dal 2014 ricopre anche il ruolo di direttrice scientifica dell’Istituto di Ottica Quantistica e Informazione Quantistica della stessa università.

Ha iniziato il suo percorso accademico in Italia, studiando fisica presso l’Università Federico II di Napoli, dove ha conseguito la laurea. Successivamente, ha ottenuto il dottorato nel 2004 presso l’Università di Firenze e il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare. Nel 2006 si è trasferita ad Innsbruck, in Austria, come ricercatrice post-dottorato, per lavorare nel gruppo di Rudolf Grimm, uno dei leader nel campo della fisica quantistica. Nel 2014, ha assunto il ruolo di direttrice scientifica dell’Istituto di Ottica Quantistica e Informazione Quantistica di Innsbruck, dove ha consolidato il suo status di figura di riferimento nel mondo della scienza quantistica.

La sua ricerca si concentra sui fenomeni quantistici nei gas atomici a temperature ultra basse, con particolare attenzione agli atomi di erbio e disprosio, che sono fortemente magnetici e finora poco esplorati. Ferlaino ha ricevuto questo importante riconoscimento per i suoi progressi nella comprensione degli stati esotici del mondo quantistico.

Un riconoscimento tra scienza e comunicazione: le dichiarazioni di Francesca Ferlaino

“Sono sempre stata convinta che la scienza non sia uno sforzo solitario, ma un bene comune il cui valore cresce quando la conoscenza viene scambiata e comunicata”, ha dichiarato la fisica all’Ansa. “Questo premio riconosce in modo particolare l’importanza della comunicazione scientifica e il ruolo che essa svolge nel rendere la ricerca significativa per la società. Sono particolarmente orgogliosa se, attraverso il mio lavoro, ho potuto contribuire a una più ampia comprensione dell’importanza della scienza fondamentale”.

Il riconoscimento ricevuto da Ferlaino non si limita ai suoi successi accademici. L’Associazione ha sottolineato il suo impegno nel dialogo con il pubblico. Heinz Faßmann, presidente dell’Accademia Austriaca delle Scienze, ha commentato: “Comunicare il lavoro scientifico in modo facilmente comprensibile è fondamentale per rafforzare la fiducia nella scienza. Siamo orgogliosi di avere Ferlaino tra le nostre fila, non solo come scienziata altamente qualificata, ma anche come eccellente comunicatrice profondamente impegnata nel dialogo con il pubblico.