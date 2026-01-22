Vomero, garage ruba energia per impianti e colonnine e fa pagare quote aggiuntive. Solo 1770 euro di multa
Gen 22, 2026 - Redazione Vesuviolive
Garage con allacci abusivi al Vomero
Un garage del quartiere Vomero finisce al centro di un’operazione dei Carabinieri per una serie di gravi irregolarità, tra allacci abusivi alla rete elettrica e autorizzazioni mancanti. L’intervento, condotto dai militari della stazione Vomero con il supporto della polizia locale, ha portato alla denuncia dei titolari e alla sospensione dell’attività.
Energia rubata e colonnine elettriche abusive
Durante un’ispezione in un’autorimessa situata in piazza degli Artisti, i Carabinieri hanno accertato che l’energia elettrica utilizzata per l’illuminazione del garage veniva prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza alcun contatore in grado di rilevare i consumi. Un allaccio abusivo che garantiva, di fatto, corrente gratuita.
Irregolari anche le colonnine di ricarica per auto elettriche, anch’esse collegate illegalmente alla rete. Un servizio per il quale i clienti pagavano una quota aggiuntiva, trasformando l’illecito non solo in un risparmio fraudolento sui costi energetici, ma anche in un guadagno economico indebito.
Denunce, sanzioni e sospensione dell’attività
Nel corso del sopralluogo è emerso inoltre che l’intera struttura fosse priva di Scia, senza insegna autorizzata e senza regolare passo carrabile. Un quadro di violazioni amministrative e penali che ha aggravato la posizione dei responsabili.
I tre titolari del garage sono stati denunciati, mentre il bilancio delle sanzioni amministrative ammonta a 1.770 euro. Per l’autorimessa è scattata anche la sospensione immediata dell’attività, a tutela della legalità e della sicurezza nel quartiere.