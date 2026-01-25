Sparatoria ai Quartieri Spagnoli: 10 proiettili contro un ragazzo di 22 anni

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco in via Santa Maria Ogni Bene, ai Quartieri Spagnoli. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e dei Carabinieri.

Il ragazzo è stato raggiunto da un proiettile al gluteo destro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche, che durante il sopralluogo hanno rinvenuto una decina di bossoli, elemento che fa ipotizzare l’esplosione di più colpi.

Raid contro un ragazzo ai Quartieri Spagnoli

Il 22enne è stato trasportato all’ospedale Pellegrini, dove i medici hanno provveduto all’estrazione dell’ogiva. Dopo le cure del caso, il giovane è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

In ospedale sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Napoli Centro, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare la matrice del ferimento. Al momento non si esclude alcuna pista.